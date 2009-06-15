Профессиональный, уникальный дизайн для адалт проекта полюс установка и настройка cms.
Приготовить дизайн для двух магазинов
Движки магазинов - Joomla !
Нужно сделать 1-3 варианта дизайна из которых мы выберем один.
ВАЖНО!!!! Скорее всего будут мелкие изменения в предложеных вариантах. Это должно быть включено в стоимость !
Магазин №1
Продаваемый товар: чай
Цветовая гамма и дизайн: на выбор исполнителя.
Магазин №2
Продаваемый товар: четки
Цветовая гамма и дизайн: на выбор исполнителя.
ВАЖНО! В шаблонах должо быть предусмотренно место (или нарисовано) для корзины (ссылка на саму корзину) на видимой части экрана ! Должны быть места для модулей по краям шаблона (право и лево).
Под шапкой должно быть место под горизонтальное меню и путь по сайту (хлебные крошки).
По поводу нарезки шаблона! Все данные и условия будут оговоренны с исполниетелем. Нарезка будет простая (без умностей и наворотов), но кросбраузерная !!!!
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