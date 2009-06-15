Приготовить дизайн для двух магазинов

Движки магазинов - Joomla !

Нужно сделать 1-3 варианта дизайна из которых мы выберем один.

ВАЖНО!!!! Скорее всего будут мелкие изменения в предложеных вариантах. Это должно быть включено в стоимость !

Магазин №1

Продаваемый товар: чай

Цветовая гамма и дизайн: на выбор исполнителя.

Магазин №2

Продаваемый товар: четки

Цветовая гамма и дизайн: на выбор исполнителя.

ВАЖНО! В шаблонах должо быть предусмотренно место (или нарисовано) для корзины (ссылка на саму корзину) на видимой части экрана ! Должны быть места для модулей по краям шаблона (право и лево).

Под шапкой должно быть место под горизонтальное меню и путь по сайту (хлебные крошки).

По поводу нарезки шаблона! Все данные и условия будут оговоренны с исполниетелем. Нарезка будет простая (без умностей и наворотов), но кросбраузерная !!!!