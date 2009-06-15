Дизайн одной web страницы интерьерного салона

Ищем дизайнера способного сваять 1 страницу сайта интерьерного салона, продающего предметы интерьера, мебель, полностью все для интерьера.

Человек попавший на сайт должен понять о деятельности салона, сайт должен его заинтриговать и пробудить желание посетить салон.

Просьба обращатся только дизайнеров посетивших салон, так как ввиду его особенности считаем что самое главное это передать его атмосферу.

(адрес: Ленинский проспект, 25, название салона: EmileMarqu)

Для начала хотелось бы получить в текстовом виде описание страницы, с ее идеей (слоган нашего салона Предметы и идеи) и мотивацией каждого пункта, например - Человек попавший на сайт должен узнать то и то и для этого мы делаем так то...

Иллюстрации к идее сайта не обязательны но приветствуются, если они помогут передать ваш творческий замысел.