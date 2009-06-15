Требуется разработать дизайн и сверстать шаблон

ТЗ в приложении. Открывается без проблем в ОпенОфис. Комментарии. 1. Анимацию делать не нужно. Ее нужно предусмотреть. Дать рекомендации. Аниммировать будет другой человек. 2. Бюджет примерный. Поднимать не желательно. Но возмонжно. Приоритет ...