Дизайн сайта + верстка

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт41 заявка452 просмотра

Необходимо сделать дизайн для сайта deflekto.ru (главная + внутренние)

Сделать CSS верстку.

Интегрировать в скрипт.

CSS
16 лет назад
ezz
41 год
17 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

INDEGROUP-EU
Denys 
38 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
3 отзыва
16 лет назад
$120
3 дня

Заявки фрилансеров

INDEGROUP-EU
Denys 
38 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
3 отзыва
16 лет назад

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