Дизайнер сделал макет (имеется .psd) одной страницы - самой сложной - и не отвечает уже очень долго. Осталось доделать несколько других страниц, что делается просто и быстро, так как основа уже есть, и самый сложный ...
Дизайн сайта + верстка
Необходимо сделать дизайн для сайта deflekto.ru (главная + внутренние)
Сделать CSS верстку.
Интегрировать в скрипт.
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