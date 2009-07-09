Дизайн адалт сайта. Для art-media.

Делал заказ у этой компании, а именно дизайн, верстку, натяжка на жумлу, и настройка джумлы. В целом выполнили все отлично. Один минус в том что со сроком сдачи проекта немного затянули, видимо просто изначально не точно оценили объем работы который предстоит выполнить. Дружелюбный персонал. Все что требовалось выполнили на все 100%. Буду дальше с ними работать и рекомендую их всем кому нужна профессионально выполненная работа.