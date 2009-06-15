Создание каталога ссылок для обмены ссылками под дизайн интернет магазина. Автоматическая проверка на обратную ссылку. установка на хостинг. Тз в личку.
Тянущийся дизайн по приложенным макетам
Необходим дизайн двух страниц сайта.
(index и kabinet)
Для примера изображение брашюры, которая понравилась руководству.
Вопросы - в личку.
Заявки фрилансеров
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