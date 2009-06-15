Тянущийся дизайн по приложенным макетам

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт37 заявок492 просмотра

Необходим дизайн двух страниц сайта.

(index и kabinet)

Для примера изображение брашюры, которая понравилась руководству.

Вопросы - в личку.

16 лет назад
Bust_Ed
43 года
18 лет в сервисе
Был
2 года назад

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Нет заявок фрилансеров