Макет дизайна

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт14 заявок228 просмотров

Нужно сделать макет сайта, направление Пожарная Техника и сервис

Пример http://www.firetech.ru/

Оплата по факту, после показа макета в низком качестве и приема его заказчиком.

Примерная структура

Главная страница

Краткий текст о компании, список последних 3 объектов

О компании

Полный текст о компании, фото лицензий

Услуги

Перечень услуг с описанием

Объекты

Фотографии объектов и описанием, что было сделано

Контакты

Контактная информация

16 лет назад
IndiGroup
Никита 
125 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров