Необходим дизайн двух страниц сайта. (index и kabinet) Для примера изображение брашюры, которая понравилась руководству. Вопросы - в личку.
Макет дизайна
Нужно сделать макет сайта, направление Пожарная Техника и сервис
Пример http://www.firetech.ru/
Оплата по факту, после показа макета в низком качестве и приема его заказчиком.
Примерная структура
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