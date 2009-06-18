Нарисовать дизайн портала, логотип и 14 иконок.

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен25 заявок409 просмотров

Добрый день!

Необходима нарисовать современный растягивающийся шаблон для информационного автомобильного портала связанным с запчастями и сервисом. www.dr-car.ru

Что требуется:

1) Качественный дизайн шапки сайта это просто какие нить линии, которые переплетаются между собой пример, который нравится http://www.autoasi.ru/

2) Логотип, название сайта Dr-Car + изображена машинка в линиях.

3) 14 Иконок, отображающие смысл основного меню сайта.

Запчасти

Расходные материалы

Шины и колесные диски

Аксессуары

Автомобильные разборки

Запчасти оптом

Сервис

Ремонт

Установка сигнализаций

Установка аудиосистемы и навигации

Автомобильные мойки

Дилеры

4) Фон сайта, должен быть белым или в светлых тонах.

Исполнителя буду выбирать, после увиденной нарисованной хотя бы одной иконки или наброска лого ОТПРАВИТЬ, КОТОРУЮ МОЖНО НА [email protected]

Макет портала в xls во вложении.

Заранее благодарен.

16 лет назад
Andreyka1984
Викторович 
41 год
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
46 отзывов(-4)

Выбранный исполнитель

Fine_Arts_Studio
Евгения 
40 лет
16 лет в сервисе
Была
15 лет назад
10 отзывов
16 лет назад
$80
4 дня
Евгения отлично справилась с поставленной задачей, все сделано качественно и раньше срока. Рекомендую. Большое спасибо!!!
Хороший заказчик. Приятный в общениии. Быстро нашли общий язык, что немаловажно для последующей работы. С оплатой никаких проблем не возникло. Буду рада, если Андрей снова ко мне обратится. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

Fine_Arts_Studio
Евгения 
40 лет
16 лет в сервисе
Была
15 лет назад
10 отзывов
16 лет назад