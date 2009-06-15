Создание шаблона для Joomla

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт18 заявок252 просмотра

По данному вам PSD нужно создать шаблон для Joomla 1.5. Дизайн будет типологии total-oil.ru. Шаблон нужно будет оптимизировать ОРИЕНТИРОВОЧНО под JComment, VirtueMart. От вас: сроки, стоимость, портфолио.

Joomla
16 лет назад
NinaDv
Nina Wolf 
125 лет
16 лет в сервисе
Была
16 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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