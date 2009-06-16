Коррекция дизайна

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен1 заявка178 просмотров

Откорректировать шаблон DLE .Наблюдаются следующие косяки на сайте http://test.fotolake.ru/ :

1. Серая полоса справа при заходе в полную новость

2. Невероятные глюки при отображении шаблона в IE 7

3. Докорректировать отображение шаблона при разных разрешениях экрана.

Оплата после проверки + отзыв в портфолио.

DLE
16 лет назад
FireDancer
34 года
16 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад

Выбранный исполнитель

pixel5011
Анатолий 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
16 лет назад
$5
1 день
Заказывал коррекцию шаблона,работа выполнена четко и быстро,прислушивается ко всем пожеланиям,оперативно реагирует. Пока что лучший фрилансер с которым я тут работал.
все как положено

Заявки фрилансеров

pixel5011
Анатолий 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
16 лет назад

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