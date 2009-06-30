Стили для сайта ДОМ-2000

Работая с Анатолием, я более чем остался доволен. Анатолий предоставлял оперативно нужную мне информацию на возникшие у меня вопросы, грамотно объяснил что требуется выполнить. Работая над данным проектом я получил достаточно хорошую практику в работе ! Фрилансерам - советую работать с Анатолием !