Стили для сайта ДОМ-2000

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Завершен11 заявок336 просмотров

Необходимо создать css-файл со стилями для портала недвижимости www.dom2000.com.ua

Цель - сделать сайт более приятным и удобным для пользователей.

Желаемая цветовая гамма:

FFCC66

FFF5C0

E18700

791F00

CSS
16 лет назад
kiran
43 года
18 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

r272488287
Алексей 
36 лет
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад
6 отзывов
16 лет назад
$60
2 дня
Алексей выполнил работу на отлично - результат видно на сайте www.dom2000.com.ua. Несмотря на то, что вначале мы оговаривали только создание css-файла, Алексей также переверстал большую часть HTML-кода, что значительно улучшило скорость загрузки и индексацию поисковыми системами. При этом бюджет не менялся. Кроме этого, Алексей профессионально консультировал при принятии различных решений, касающихся внешнего вида сайта. Работой с ним я остался доволен. Анатолий Директор портала недвижимости Украины "ДОМ-2000" www.dom2000.com.ua
Работая с Анатолием, я более чем остался доволен. Анатолий предоставлял оперативно нужную мне информацию на возникшие у меня вопросы, грамотно объяснил что требуется выполнить. Работая над данным проектом я получил достаточно хорошую практику в работе ! Фрилансерам - советую работать с Анатолием !

Заявки фрилансеров

r272488287
Алексей 
36 лет
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад
6 отзывов
16 лет назад

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