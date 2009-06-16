Нужен очень красивый макет для ИМ подарков

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт53 заявки476 просмотров

Нужен очень красивый макет для интернет-магазина подарков: яркий, насыщенный сочными цветами (не в ущерб восприимчивости посетителей, конечно), оригинальный (красивый подвал, линии, продумать шрифты, узкая "шапка" планируется на флеш), элементы дизайна по всему сайту.

16 лет назад
Anak0nda
Татьяна 
43 года
18 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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