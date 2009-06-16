Редизайн lux-line.ru

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Сайт создается для предоставления лица компании в Интернете. Сайт, существующий на данный момент, не совсем отвечает нынешним запросам. А именно: я бы хотела получить качественный, представительский продукт. Чтобы потенциальные клиенты нашей компании, заходя на сайт, и еще не посетив наш офис, понимали, что они имеют дело с серьезной международной компанией, которой можно доверять. Грубо говоря, новый сайт должен стать лицом компании в Интернете.

Сайт создается разумеется для наших клиентов, нуждающихся в таких услугах, как морские контейнерные перевозки и таможенное оформление. Т.е. целевая аудитория- это главы или начальники отделов крупных, средних и мелких компаний, занимающихся продажей импортного товара на территории РФ. В большинстве своем возрастная группа 30-50 лет, мужчины.

Транспортно-экспедиторская компания, предоставляющая услуги по перевозке грузов (авто и море) и таможенному обслуживанию. Специализируется на импорте из стран Юго-Восточной Азии и Европы. Более подробную информацию можно посмотреть на нашем текущем сайте.