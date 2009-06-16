Дизайн сайта интернет-магазина

$300
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт123 заявки880 просмотров

Требуется создание дизайна интернет-магазина продажи систем безопасности. Стандартный интернет-магазин со спецпредложениями, каталогом, представлением компании, новостями. Более подробная информация - выбранным исполнятелям. Обязательна ссылка на портфолио.

16 лет назад
Kubaas
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
10 отзывов

Выбранный исполнитель

INDEGROUP-EU
Denys 
38 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
3 отзыва
16 лет назад
$300
3 дня

Заявки фрилансеров

INDEGROUP-EU
Denys 
38 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
3 отзыва
16 лет назад

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