Разработать дизайн для сайта

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен86 заявок698 просмотров

Приветствую. Планируется разработать дизайн для сайта. Сайт на финансувую тематику.

16 лет назад
braun1975
Вячеслав 
49 лет
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

KiloByte1024
37 лет
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад
16 лет назад
$70
3 дня
Сергей не только разработал мне дизайн сайта, так еще была приятная неожиданность когда я узнал, что он еще и мне его сверстал. Хотя оговаривали только дизайн. Делает быстро и легко понимает, что от него хотят. Остался доволен, и взял себе на заметку, для возможных следующих проектов.
Всё ок.

Заявки фрилансеров

KiloByte1024
37 лет
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад
16 лет назад

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