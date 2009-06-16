Приветствую. Планируется разработать дизайн для сайта. Сайт на финансувую тематику.
Дизайн сайта, тема - защита от шпионажа
Нарисовать дизайн сайта. Компания занимается производством оборудования по технической защите информации, безопасности обьектов (камеры скрытого видеонаблюдения, защита от жучков, охранная сигнализация и тд)
Просьба о стоимости услуг и ссылку на портфолио указывать в теле письма!!!
Заявки фрилансеров
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