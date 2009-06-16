Дизайн сайта, тема - защита от шпионажа

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт65 заявок484 просмотра

Нарисовать дизайн сайта. Компания занимается производством оборудования по технической защите информации, безопасности обьектов (камеры скрытого видеонаблюдения, защита от жучков, охранная сигнализация и тд)

Просьба о стоимости услуг и ссылку на портфолио указывать в теле письма!!!

16 лет назад
arnoldus
Руслан 
49 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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