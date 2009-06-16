Темплейт для интернет-магазина

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт44 заявки415 просмотров

Разработать темплейт для интернет магазина сотовых телефонов.

Пример: http://www.lux-replica-phones.com

Составляющие:

- Главная страница

- Карточка товара

- Корзина

Подробности после предоставления портфеля.

16 лет назад
luxserg
Tq 
44 года
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
3 отзыва

Выбранный исполнитель

ps_42
Антон 
44 года
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
1 отзыв
16 лет назад
$150
4 дня

Заявки фрилансеров

ps_42
Антон 
44 года
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
1 отзыв
16 лет назад

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