Есть 3 интернет-магазина: http://www.newsteroid.com http://www.infofitness.net http://www.extreme-fitness.net Нужно сделать редизайн всех 3-х сайтов так, чтобы в конечном итоге сайты смотрелись более профессионально, солидно и привлекательно. Основные условия. ...
Темплейт для интернет-магазина
Разработать темплейт для интернет магазина сотовых телефонов.
Пример: http://www.lux-replica-phones.com
Составляющие:
- Главная страница
- Карточка товара
- Корзина
Подробности после предоставления портфеля.
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Заявки фрилансеров
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