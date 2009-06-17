Нужно нарисовать дизайн сайта. Есть тех. задание. Быстро. Качественно. Кидайте примеры работ на эту тематику! ВНИМАНИЕ!!! ОБРАЩУЮ ВНИМАНИЕ НА ПОРТФОЛИО!!!
Дизайн сайта для фирмы по продаже пластиковых окон
Сфера деятельности компании: Производство светопрозрачных конструкций: окна и двери KBE, алюминиевые конструкции Provedal, продажа и профессиональный монтаж.
Характеристика основных товаров, услуг (их количество): Окна и двери ПВХ, алюминиевые конструкции, рольставни, жалюзи. Остекление балконов и лоджий.
Стиль сайта (солидно, строго, просто и т.д.): Солидно / строго.
Задача, которую должен решать сайт: Предоставление информации о компании, продукции и услугах; привлечение дилеров.
На какую категорию пользователей должен быть ориентирован сайт: Все работающие слои населения, пенсионеры, а также компании, готовые к сотрудничеству.
Использование Flash-анимации: Возможно
Основные разделы сайта:
О Компании
Продукция
Услуги
Фотогалерея
Полезные советы
Дилерам
Контакты
Сайт должен быть статичным ширина 1000 пикселей.
Логотип для сайта прилагается:
Заявки фрилансеров
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