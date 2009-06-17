Дизайн сайта для фирмы по продаже пластиковых окон

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Сфера деятельности компании: Производство светопрозрачных конструкций: окна и двери KBE, алюминиевые конструкции Provedal, продажа и профессиональный монтаж.

Характеристика основных товаров, услуг (их количество): Окна и двери ПВХ, алюминиевые конструкции, рольставни, жалюзи. Остекление балконов и лоджий.

Стиль сайта (солидно, строго, просто и т.д.): Солидно / строго.

Задача, которую должен решать сайт: Предоставление информации о компании, продукции и услугах; привлечение дилеров.

На какую категорию пользователей должен быть ориентирован сайт: Все работающие слои населения, пенсионеры, а также компании, готовые к сотрудничеству.

Использование Flash-анимации: Возможно

Основные разделы сайта:

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Сайт должен быть статичным ширина 1000 пикселей.

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