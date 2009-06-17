Доделать сайт под OSCommerce (css и пару модулей)

Доброго времени суток!

Из-за сжатых сроков проекта объявляю вакансию на подряд.

Требуется:

- доделать шаблон для OSCommerce (именно доделать, шрифты, меню и т.п.), имеется дизайн шаблика,

- установить модули: manufacturers2(модуль для второго производителя который будет использоваться для серий),

- установить модуль сжатия картинок "на лету",

- залить 10-15 позиций (тестовый контент),

- сделать кнопочки "в тему",

- небольшие доработки.

Версия OSCommerce VaM edition, лицензия.

Гарантирую оплату сразу после приемки работы (см. мои отзывы), работа будет с одним человеком разбирающемся во всех аспектах этой работы(со мной=)), так что все оценю адекватно, всегда помогу.

Сроки - чем быстрее, тем лучше.

Все уже готово, хостинг с движком и шабликом, все доступы, жду Вас.