Рекламная биржа

Заказчик незнает чего хочет переделывали дезайн раза 3 вначале сказал что данный дизайн его устраивает затем через 1 день вдруг ему он не понравился мы переделали как он просил и ему что то непонравилось на вопрос:ЧТО ВАМ НЕ ПОНРАВИЛОСЬ МЫ МОЖЕМ ИСПРАВИТЬ он отвечал молчанием насчет оплаты это вообше вначале он сказал что оплатит через 2 дня затем отвечает что ещо через 2 дня а затем что через 1 день оплату так и не получил Вобшем несоветую работать с данным заказчиком во 1)НЕЗНАЕТ ЧТО ХОЧЕТ 2)ПРОБЛЕМЫ С ОПЛАТОЙ