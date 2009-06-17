Рекламная биржа

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт3 заявки519 просмотров

Добрый день дорогие веб-мастера!

Вот недавно открыл проект sunclick.ru !один не могу справится!Нужно раскручивать проект!

кто работал в такой сфере бизнеса стучить в аську - 568153948 !

16 лет назад
puma007
Елнар 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
1 отзыв(-1)

Выбранный исполнитель

Vladon
Vlad 
34 года
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
2 отзыва(-2)
16 лет назад
$50
2 дня
Неконкретный человек!обещал сделать дизайн за 2-3 дня!уже делает неделю!темболле говорил что будет сам делать!а он оказывается посредник !
Заказчик незнает чего хочет переделывали дезайн раза 3 вначале сказал что данный дизайн его устраивает затем через 1 день вдруг ему он не понравился мы переделали как он просил и ему что то непонравилось на вопрос:ЧТО ВАМ НЕ ПОНРАВИЛОСЬ МЫ МОЖЕМ ИСПРАВИТЬ он отвечал молчанием насчет оплаты это вообше вначале он сказал что оплатит через 2 дня затем отвечает что ещо через 2 дня а затем что через 1 день оплату так и не получил Вобшем несоветую работать с данным заказчиком во 1)НЕЗНАЕТ ЧТО ХОЧЕТ 2)ПРОБЛЕМЫ С ОПЛАТОЙ

Заявки фрилансеров

Vladon
Vlad 
34 года
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
2 отзыва(-2)
16 лет назад

  • Похожие заказы

  • Дизайн сайта мед.клиники

    $100

    Нужно нарисовать дизайн сайта. Есть тех. задание. Быстро. Качественно. Кидайте примеры работ на эту тематику! ВНИМАНИЕ!!! ОБРАЩУЮ ВНИМАНИЕ НА ПОРТФОЛИО!!!

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Дизайн сайта для фирмы по продаже пластиковых окон

    $150

    Сфера деятельности компании: Производство светопрозрачных конструкций: окна и двери KBE, алюминиевые конструкции Provedal, продажа и профессиональный монтаж. Характеристика основных товаров, услуг (их количество): Окна и двери ПВХ, алюминиевые конструкции, рольставни, жалюзи. Остекление балконов и ...

    Дизайн сайтов31 заявка
    Закрыт
    16 лет назад

  • Дешёвый дизайн.

    Нужен дизайн сайта кредитных компаний.Как можно дешевле.Должны присутствовать улыбающиеся люди.Пишите самую дешёвую цену, за которую возьметесь. Примеры кредитных компаний: http://www.thecreditadvisor.com/ http://www.lexingtonlaw.com/ Жду в личку предложений.

    Дизайн сайтов54 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Шаблон для cms DLE

    Требуется создать идеальный шаблон для сайта, работающего на DLE. Качественный, графически-четкий дизайн одного города. Предлагайте кто и за скока. Какие вами были уже созданы дизайны DLE показать обязательно.

    DLE
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Редизайн сайта advinion.com

    Нужен редизайна сайта www.advinion.com. Основная идея редизайна – выделить и показать основные направления компании , а также услуги и продукты. Цвета и лого изменять не надо. Компоновка на ваше ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Шапка-логотип для сайта

    Требуется нарисовать Шапку-Логотип для сайта. Тематика "CMS" система управления контентом. Тип дизайна - Не резиновая страница по центру (как Блог) Ширина страницы 900px Логотип может быть ...

    Дизайн сайтов25 заявок
    Закрыт
    16 лет назад