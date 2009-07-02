Сфера деятельности компании: Производство светопрозрачных конструкций: окна и двери KBE, алюминиевые конструкции Provedal, продажа и профессиональный монтаж. Характеристика основных товаров, услуг (их количество): Окна и двери ПВХ, алюминиевые конструкции, рольставни, жалюзи. Остекление балконов и ...
Требуется разработать дизайн сайта
Надо разработать дизайн сайта. Дизайн главной страницы, взять за основу http://www.beeline.ru/index.wbp
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