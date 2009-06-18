Надо разработать дизайн сайта. Дизайн главной страницы, взять за основу http://www.beeline.ru/index.wbp
Дизайн социальной сети
Нужно разработать дизайн и сделать нарезку.
Проект, для которого нужен дизайн – http://connect.ua (социальная сеть, 650 000 пользователей).
Страницы, которые нужно отрисовать во вложении.
Фирменные цвета проекта - это цвета логотипа, а также те, которые уже используются на сайте. Цветовая схема не должна очень сильно отличаться. Также цвета должны быть спокойные и приятные для глаза. Каждый пользователь проводит очень много времени на сайте, он не должен уставать от дизайна.
Ориентировочные требования к дизайну:
1. фоновый цвет белый
2. небольшие графические "понты" допустимы в хидере. Хидер должен отражать то, что это молодежный сайт. То есть не совсем строгий, но и не вычурный.
3. минимализм и юзабилити
Важные размеры:
1. Ширина – 1000 (680 информационная область, 10 отступ, 310 боковая панель)
2. Верхний рекламный баннер – 730*90
3. Боковой рекламный баннер – 300*250
Логотип в векторе - http://connect.ua/v2/cash?download_ad&logo=eps
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