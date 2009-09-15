Надо разработать дизайн сайта. Дизайн главной страницы, взять за основу http://www.beeline.ru/index.wbp
Дизайн сайта агентства недвижимости
Требуется сделать дизайн сайта агентства недвижимости. Общие представления, что и как должно быть есть. Работа до полного утверждения клиентом. Дизайн обязательно с учетом стандартов Web 2.0. Важны сроки и аккуратность исполнения, а также наличие портфолио. в дальнейшем возможна постоянная удаленная работа.
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