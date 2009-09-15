Требуется сделать дизайн сайта агентства недвижимости. Общие представления, что и как должно быть есть. Работа до полного утверждения клиентом. Дизайн обязательно с учетом стандартов Web 2.0. Важны сроки и аккуратность исполнения, а также наличие портфолио. в дальнейшем возможна постоянная удаленная работа.