Дизайн сайта агентства недвижимости

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен43 заявки454 просмотра

Требуется сделать дизайн сайта агентства недвижимости. Общие представления, что и как должно быть есть. Работа до полного утверждения клиентом. Дизайн обязательно с учетом стандартов Web 2.0. Важны сроки и аккуратность исполнения, а также наличие портфолио. в дальнейшем возможна постоянная удаленная работа.

16 лет назад
fline
47 лет
17 лет в сервисе
Была
10 лет назад

Выбранный исполнитель

handwork
Дмитрий 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
63 отзыва(-3)
16 лет назад
$50
2 дня
Дмитрий отлично справился с заданием. Приятно, что есть понимание web 2.0. Все замечания исправлял быстро, сделал действительно дизайн "под ключ". Продолжаю работать с ним и дальше по другим проектам
Мне нравиться создавать дизайны сайтов для проектов Михаила. Четкое понимание того что хочет увдить и умение передать это в краткой и понятной форме - просто восхищают меня, с удовольствием продолжу сотрудничество с Михаилом.

Заявки фрилансеров

handwork
Дмитрий 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
63 отзыва(-3)
16 лет назад