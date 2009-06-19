Исправить дизайн

Отличный заказчик, четко поставил задачу, а отсюда и отсутствие проблем непонимания! С оплатой тоже нет никаких проблем. Сам предложил работать через СБС, а это всегда радует. Буду рад сотрудничать в дальнейшем и остальным рекомендую!