Дизайн сайта IT тематики

# 1 — $

Необходим дизайн сайта - главной страницы.

Тематика IT.

Есть логотип и фирменный стиль. Его я разошлю всем, кого выберу для участия в конкурсе.

Все подробности и то, что важно, перечислено в прикрепленном архиве.

1. На выходе нужны psd-файлы

2. Сейчас нужна главная страница, чей вариант дизайна мне понравится больше - тому я отдам на дизайн и внутренние страницы и, возможно, админку этой системы. В общем - заказ большой, поэтому я рассчитываю на разумные цены в дальнейшем.

3. Назначение сайта - тестирование сайтов на предмет удовлетворенности им посетителя. Тестирование контента (всякого разного), тестирование пути человека по сайту, изучение ожиданий человека от сайта и восприятия сайта.

!!! Прием работ продолжается до тех пор, пока все согласившиеся на конкурс не предоставят свое видение дизайна.!!!