Дизайн сайта автомобильной тематики

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Закрыт81 заявка930 просмотров

Название фирмы- SUPERB Auto Leasing

Разработать легкий и стильный дизайн + логотип.

Занимается продажей автомобилей в кредит, продажа подержанных автомобилей

Цветовая гамма на ваше усмотрение.

Названия раздедлов и подробное ТЗ отправим тем, с кем будем работать.

Пожалуйста выкладывайте приблизительные макеты, где меню просто писать menu1, menu2

Всего пунктов меню будет 7

Оплата Western Union

16 лет назад
Zuhabber
39 лет
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Выбранный исполнитель

Alwaysonly
Сергей 
44 года
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
16 лет назад
$100
3 дня

Заявки фрилансеров

Alwaysonly
Сергей 
44 года
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
16 лет назад

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