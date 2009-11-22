Наладка скрипта

Написать скрипт , парсит новости с сайт(3-х) сайтов и публикует их как новость на сайту ucoz с картинкой. Первая часть (сбор уникальных данных) готова, так же готова авторизация на юкозе, осталось доработать саму публикацию новости
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть написанный скрипт по забору почты, парсер и запись в базу. Работал с mail.ru теперь надо настроить на gmail.com
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