Наладка скрипта

$7
Веб-программированиеЗакрыт5 заявок190 просмотров
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Есть написанный скрипт по забору почты, парсер и запись в базу. Работал с mail.ru теперь надо настроить на gmail.com

14 лет назад
vadim-ovv
Вадим 
44 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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