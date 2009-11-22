Сагиру - доработка. Приватно для IDrago.

$100
Веб-программированиеЗакрыт1 заявка149 просмотров
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Проект приватный.

Третий этап доработки Сагиру.

Примерное ТЗ:

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+рефералка

Более подробное ушло в личку.

14 лет назад
Zellegius
33 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
IDrago
39 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
14 лет назад
$100
3 дня
Пропал
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