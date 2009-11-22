Сагиру - доработка. Приватно для IDrago.

Требуется помощь в отладке работы фом обратной связи . Данные формы: http://www.fm-groupmoskva.ru/cont.php http://www.fm-groupmoskva.ru/registration.php http://www.fm-groupmoskva.ru/shop.php Формы рабочие (работает на других хостингах) Но после того как выложили на мастер хост на почту приходят заявки иправно но с пустыми полями В ...