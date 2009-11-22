Доработка сайта(программирование+верстка)

$100
Веб-программированиеЗакрыт2 заявки165 просмотров
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Необходима помощь профессионального php-программиста и html-верстальщика в оперативной доработке проекта(привязка биллинга, добавление функционала, настройка стиля и шаблона сайта).

14 лет назад
MGorelkin
Михаил 
34 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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