Поиск и биллинг на php

Необходима помощь профессионального php-программиста и html-верстальщика в оперативной доработке проекта(привязка биллинга, добавление функционала, настройка стиля и шаблона сайта).
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте!
Необходимо прикрепить на сайте поиск по базе, биллинг для скачивания файлов, небольшие программные доработки.
Для быстрого выполнения необходимо профессиональное владение php.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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