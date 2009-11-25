Поиск и биллинг на php

$100
Веб-программированиеЗавершен2 заявки142 просмотра
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Здравствуйте!

Необходимо прикрепить на сайте поиск по базе, биллинг для скачивания файлов, небольшие программные доработки.

Для быстрого выполнения необходимо профессиональное владение php.

PHP
14 лет назад
MGorelkin
Михаил 
34 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
rosgrafika
40 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
14 лет назад
$130
1 день
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Хороший заказчик, ответственный, рекомендую!