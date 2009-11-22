Разработка веб интерфейса для Zinnia

Проект приватный. Третий этап доработки Сагиру. Примерное ТЗ: Добавить тизеры (проработаны по моему ТЗ) Добавить поапы (так же по моему ТЗ) +рефералка Более подробное ушло в личку.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо разработать веб-интерфейс на ajax'е для zinnia (http://zinnia.sourceforge.net/) для распознавания китайских и японских иероглифов. Пример подобной реализации http://www.chasen.org/~taku/software/ajax/hwr/.
Предлагайте сроки и цены.
P.S. не пугайтесь иероглифов.
- Похожие заказы
- $100Веб-программирование1 исполнительЗакрыт14 лет назад
Требуется помощь в отладке работы фом обратной связи . Данные формы: http://www.fm-groupmoskva.ru/cont.php http://www.fm-groupmoskva.ru/registration.php http://www.fm-groupmoskva.ru/shop.php Формы рабочие (работает на других хостингах) Но после того как выложили на мастер хост на почту приходят заявки иправно но с пустыми полями В ...Завершен14 лет назад
- $100
Здравствуйте! Необходимо прикрепить на сайте поиск по базе, биллинг для скачивания файлов, небольшие программные доработки. Для быстрого выполнения необходимо профессиональное владение php.Завершен14 лет назад
- $100
Необходима помощь профессионального php-программиста и html-верстальщика в оперативной доработке проекта(привязка биллинга, добавление функционала, настройка стиля и шаблона сайта).Веб-программирование2 заявкиЗакрыт14 лет назад
Добрый день Требуется разработчик аукциона вконтакте. http://vkontakte.ru/app1672287 чтото подобное этому ICQ 4722180Веб-программирование6 заявокЗакрыт14 лет назад
1) Расширенный модуль регистрации и оплата за выбранный пакет услуг и типа аккаунта, нужно точная копия регистрации с этого сайта: https://bongous.com/signup.php, но без поля ввода скидочного купона и показ соглашения в начале как здесь http://www.usabox.com/su_1_contract_NN.asp Доолнительно ...Закрыт14 лет назад
Здравствуйте, необходимо разработать приложение подобное этому http://vkontakte.ru/app1509622 , но чуть проще. Где передаётся только голос, Интересует сколько это будет стоить. Ищется профессионал с опытом работы APIВеб-программирование3 заявкиЗакрыт14 лет назад
У вас будет 2 задачи 1 Задача сделать аукцыо 2 Научить меня как делать самому аукцион в flash Или можно научить меня как делать flash приложеняВеб-программирование3 заявкиЗакрыт14 лет назад
Нужен хороший PHP'шник, который разбирается в Proxy\Socks для того что-бы дописать скрипт автоголосовалки под определенный сайт. Задача не тривиальная, оплатой не обижу.Веб-программирование5 заявокЗакрыт14 лет назад
Доработка сайта нужны, техническое задание в приложение От Вас: - сроки - цены - контакты А также - рекомендации - примеры работВеб-программирование6 заявокЗакрыт14 лет назад