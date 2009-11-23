Javascript отсчет времени назад (простая работка)

$5
Веб-программированиеЗавершен8 заявок200 просмотров
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Для интернет аукциона.

Есть время в формате unix. например 200405 , это сколько осталось до завершения торгов в секундах.

Скрипт должен вычислять сколько это секунд, минут, часов, дней.

и начинать обратный отсчет времени.

Время не будет больше 99 дней.

если время 0 или меньше, то написать "торги закончены".

Есть второй вариант:

Есть время завершения торгов в формате 2009-12-07 23:18:35 можно считать время до этой даты, но время тогда надо брать серверное (московское), javascript любит брать пользовательское.

Собственно все.спасибо

Javascript
14 лет назад
sklad16
41 годРоссия
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
4 отзыва
Выбранный исполнитель
lexx
38 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
14 лет назад
$5
1 день
Грамотно написал мне javascript Учел все мои условия и пожелания. Не "тупил", не молчал по пол дня как часто здесь бывает. Выполнил работу в срок. Попросил немного больше денег чем заявлено в проекте, но я и сам был готов доплатить, потому что редко встретишь здесь таких помощников. Рекомендую обращаться к Алексею.
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