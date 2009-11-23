Javascript отсчет времени назад (простая работка)

Для интернет аукциона.

Есть время в формате unix. например 200405 , это сколько осталось до завершения торгов в секундах.

Скрипт должен вычислять сколько это секунд, минут, часов, дней.

и начинать обратный отсчет времени.

Время не будет больше 99 дней.

если время 0 или меньше, то написать "торги закончены".

Есть второй вариант:

Есть время завершения торгов в формате 2009-12-07 23:18:35 можно считать время до этой даты, но время тогда надо брать серверное (московское), javascript любит брать пользовательское.

Собственно все.спасибо