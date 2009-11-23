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Javascript отсчет времени назад (простая работка)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Для интернет аукциона.
Есть время в формате unix. например 200405 , это сколько осталось до завершения торгов в секундах.
Скрипт должен вычислять сколько это секунд, минут, часов, дней.
и начинать обратный отсчет времени.
Время не будет больше 99 дней.
если время 0 или меньше, то написать "торги закончены".
Есть второй вариант:
Есть время завершения торгов в формате 2009-12-07 23:18:35 можно считать время до этой даты, но время тогда надо брать серверное (московское), javascript любит брать пользовательское.
Собственно все.спасибо
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