Поставить на cms, нарезать и сверстать

Нужен скрипт сайта, где блоггеры, добавляя адрес своего блога, могут транслировать свои посты на этом сайте. Т.е. нужно автоматически грабить посты из сайтов блоггеров, которые зарегистрировались в системе. Трансляция блоггерских постов должна работать в автономном ...