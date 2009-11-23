Персональный проект для ActionTime

Добрый день. Меня зовут Михаил и я ищу программистов фрилансеров, готовых выполнить мой заказ. А именно - написание Сервиса торговых сигналов. Что он из себя должен представлять? Существует трейдер и инвестор. Инвестор готов получать торговые ...
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Надо вырвать пару баннеров с сайта (скину в личку), изменить размер и посадить их на другой сайт. Разобраться с тем, чтоб баннеры крутились зациклено.
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