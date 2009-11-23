Персональный проект для ActionTime

$25
Веб-программированиеЗавершен1 заявка140 просмотров
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Надо вырвать пару баннеров с сайта (скину в личку), изменить размер и посадить их на другой сайт. Разобраться с тем, чтоб баннеры крутились зациклено.

14 лет назад
victorydesign
Лекс 
39 летГрузия
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
ActionTime
Андрей 
40 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
14 лет назад
$25
1 день
Благодарю за сотрудничество, одни положительные эмоции, делает свою работу в срок и без нареканий. одни +++++
Отличный заказчик, четкое формулирование задачи, адекватные замечания, своевременная оплата. Приятно сотрудничать!