Сервис торговых сигналов (для МТ4)

Добрый день.

Меня зовут Михаил и я ищу программистов фрилансеров, готовых выполнить мой заказ. А именно - написание Сервиса торговых сигналов. Что он из себя должен представлять? Существует трейдер и инвестор. Инвестор готов получать торговые сигналы трейдера за определённую плату.

Цель:

1) Написать советника, который копирует все сделки трейдера (например, сохраняет их в файл или сразу напрямую передаёт в трейдерский транслятор)

2) Написать программу (трейдерский транслятор сигналов) , которая сканирует файл с сигналом (либо программа каким -либо способом получает данные напрямую от советника) Программа посылает сигнал конечному пользователю (в инвесторский транслятор)

3) Написать программу (инвесторский транслятор) которая устанавливается на компьютере конечного пользователя и будет работать ТОЛЬКО если инвестор оплатил доступ к сигналам (например на месяц). Если оплата не была проведена, то инвестор не получает торговые сигналы.

4) Посредником между трейдерским и инвесторским трансляторами должна быть программа или система, которая отслеживает подписчиков в автоматическом режиме. То есть, клиент оплачивает услугу "Торговые сигналы" например на месяц. С этого момента он должен быть внесён в список и должен получать сигналы. Когда месяц закончился, то инвестор удаляется из списка и больше не имеет возможности получать торговые сигналы. Система оплаты WebMoney.

5) Написать советника, который открывает позиции, указанные в инвесторском трансляторе сигналов.

На практике должно выглядеть так:

1)Например трейдер покупает евро-доллар по цене 1,4025

2) Этот сигнал сообщается в трейдерский транслятор и сразу посылается на фильтр подписчиков

3) Фильтр определяет, если подписчик активен (оплатил подписку) то ему посылается сигнал (На транслятор инвестора). Если не активен (не подписался или не продлил подписку) сигнал не посылается.

4)Инвесторский транслятор получает сигнал (только в том случае, если его подписка активна) и сразу передаёт советнику.

5) Советник получает сигнал и выставляет ордер.

Также желательно чтобы в инвесторском трансляторе или советнике содержались опции, сколько пунктов разрешается на откланение цены. Например, если поставить 10 пунктов, то если цена составила на момент выполнения ордера 1,4050 (по непредвиденным причинам произошла задержка торгового сигнала и цена не равна 1,4025) то сигнал не должен выставляться, то есть должен быть проигнорирован.

Инвесторский транслятор должен также сообщать, что он получает сигналы. Желательно вести лог-файл, в котором можно будет посмотреть, все ли инвесторы получают сигналы.

Если Вы готовы выполнить задание, то пожалуйста сообщите Вашу цену. Если договоримя о сотрудничестве, то сообщу все детали в подробностях.

Жду Вашего ответа.