Модуль для amiro cms

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Необходимо создание модуля для amiro cms, который мог бы выводить получаемые данные с GPS устройства на сайт, для определения местонахождения транспортного средства. Просьба писать с предложениями и ценами.

14 лет назад
zelax2001
40 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
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