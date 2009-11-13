Написать скрипт

Нужно сделать простой граббер который будет по вводимому в форму слову искать на сайте Вконтакте видео и плеер с этим видео вставлять в новость . Скрипт нужно встроить в админку сайта на ДЛЕ . Пишите ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть сайт с прямыми линками на контент.
Задача:
1) Скрыть сылки за кнопку и сделать ссылки динамическими.
2) при нажатии на кнопку открывать окно в фоне которое даётся рекламной системой.
3) при повторном нажатии одного и того же пользователя открывать следующее окно
Сылку на рекламодателя дам после утверждения исполнителя.
Никаких асек.
Никаких писем и личных сообщений.
Без цены и срока предложения не рассматриваются.
- Похожие заказы
- Веб-программирование13 заявокЗакрыт13 лет назад
Разработка счетчика статистики сайтов. – наличие уже существующей версии счетчика на php-mysql – повтор функционала этой версии – быстродействие на несколько порядков выше – наличие т.з. по дополнительным пунктам Разработка этого проекта на связке Python и PostgreSQL Приветствуются разработчики от 3-х ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $100
Требуется выбрать, установить на сервер (php хостинг) систему мониторинга SEO показателей сайтов. Пример см на http://i.pr-cy.ru/ или во вложенном файле. Интересует возможность в будущем подключение дополнительных коллекторов, отчетов, графиков. Данные укладываем в MySQL. Жду предложения. ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт14 лет назад
Требуется реализовать видеочат на Flash и интегрировать его в уже существующую систему. Готовый пример требуемого приложения по ссылке: http://www.ragazzeinvendita.com/webchat_popup_new.php?type=personal Интегрировать требуется в движок от: http://www.videochatscript.com/videochat-script-overview.html Подробности приватным сообщением.Веб-программированиенет заявокЗакрыт14 лет назад
Срочно нужен человек, способный за небольшой промежуток времени довести до ума небольшой интернет магазин на упомянутой выше системе управления.Писать только людям отвечающим за свои действия-умников,дилетантов и авантюристов призываю проходить мимо. Вознаграждение установите вы, предоплаты не ...Завершен14 лет назад
Необходимо установить и настроить Joomla, после чего наполнить сайт текстами и картинками (объем не очень большой, в итоге должно получиться не более 30 разделов), создать необходимые разделы меня и тому подобное. В качестве шаблона используется ...Веб-программирование24 заявкиЗакрыт14 лет назад
Нужна программа для автоматического наполнения картинками, сайтов на ucoz.Веб-программирование8 заявокЗакрыт14 лет назад
Необходимо создание модуля для amiro cms, который мог бы выводить получаемые данные с GPS устройства на сайт, для определения местонахождения транспортного средства. Просьба писать с предложениями и ценами.Веб-программированиенет заявокЗакрыт14 лет назад
Нужно внести некоторые поправки на сайте WordPress. Прикрутить шаблон (стандартным способом не ставиться), почистить от ссылок, изменить урлы.Завершен14 лет назад
Разработка двух модулей для Data Life Engine (вер. 8.2 и ниже). HTML-код для модулей находится на странице http://pp.platinumgoroscop.ru/s_05.php Эти модули по сути - формы для вызова персональных гороскопов. Нужны два модуля - для большой формы вызова гороскопов и для ...Закрыт14 лет назад