Написать скрипт

Есть сайт с прямыми линками на контент.

Задача:

1) Скрыть сылки за кнопку и сделать ссылки динамическими.

2) при нажатии на кнопку открывать окно в фоне которое даётся рекламной системой.

3) при повторном нажатии одного и того же пользователя открывать следующее окно

Сылку на рекламодателя дам после утверждения исполнителя.

Никаких асек.

Никаких писем и личных сообщений.

Без цены и срока предложения не рассматриваются.