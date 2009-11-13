Реализация Flash Видеочата

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Требуется реализовать видеочат на Flash и интегрировать его в уже существующую систему.

Готовый пример требуемого приложения по ссылке:

http://www.ragazzeinvendita.com/webchat_popup_new.php?type=personal

Интегрировать требуется в движок от:

http://www.videochatscript.com/videochat-script-overview.html

Подробности приватным сообщением.

14 лет назад
MrHyde
35 летИталия
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
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