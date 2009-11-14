Простенький модуль для moodle

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Речь о www.moodle.org

Нужно сделать модуль, который позволяет админу включить режим (модуля), при котором все сообщения системы выводятся с небольшой ссылкой на форму, которая позволяет быстро отредактировать перевод фразы около этой кнопочки и сохранить перевод в .local файле.

Если кто не в курсе - в мудле есть модуль переводов, который позволяет просто переводить фразы из языкового файла, однако без контекста очень сложно понять о чем речь, и русская в частности локализация содержит мнго глюков + не до конца переведена. Для облегчения перевода и редактирования нужен этот модуль.

Много денег нету на это (так как это инструмент облегчения перевода а не специальный функционал), но если сработаемся - будут заказы посерьезнее под moodle

14 лет назад
gotin
48 летБеларусь
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
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