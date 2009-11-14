Нужен апгрейд BITRIXа.

Доработка загрузки цен поставщиков в магазин на системе WebAsyst. - МОДУЛЬ Есть большое кол. поставщиков, прайсы в .xls, у каждого поставщика могут быть разные цены на один и тот же товар. Нужно: Задача 1. Поставищики-цены(наценка) Задача 2. Загрузка прайсов ...
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