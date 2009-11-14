Нужен апгрейд BITRIXа.

Веб-программированиеЗакрыт7 заявок130 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуется постоянный апгрейд Битрикса.

14 лет назад
Pimen73
Сергей 
50 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
год назад
  • Похожие заказы

  • Доработка WebAsyst

    Доработка загрузки цен поставщиков в магазин на системе WebAsyst. - МОДУЛЬ Есть большое кол. поставщиков, прайсы в .xls, у каждого поставщика могут быть разные цены на один и тот же товар. Нужно: Задача 1. Поставищики-цены(наценка) Задача 2. Загрузка прайсов ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Скрипт XML-экспорта данных с сайта на cms 4images

    $50

    Нужен скрипт XML-экспорта данных с сайта, построенного на основе cms 4images. Есть чёткие требования к экспортируемым данным и оформлению. Жду предложения со сроками и примерной ценой вопроса.

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Скрипт для работы с ftp

    $250

    Нужно написать скрипт для работы с ftp согласно задданному алгоритму. Требования: - язык скрипта php, perl - база данных mysql - хорошее представление о работе ftp PS: выбранному соискателю вышлю более подробное ТЗ

    Веб-программирование19 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Програмирование модуля галереи для Joomla

    Адаптация модуля галереи http://oziogallery.joomla.it/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=4&amp;Itemid=10&amp;lang=en требуеться чтоб в каждом разделе галерея отображала присущие этому разделу материалы (разделы в меню слево сайта www.beta-test.su)

    Joomla
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Создание сайта по рефератам

    С сайта http://www.readywork.ru/ берем рубрикатор с некоторыми поправками 1.Рядом с каждым пунктом писать кол-во работ в рубрике 2. не все сразу работы на страницу. Возможность выбирать по скольку работ показывать на странице 3.Сотрировка ( Наименование по алфавиту, года ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Простенький модуль для moodle

    Речь о www.moodle.org Нужно сделать модуль, который позволяет админу включить режим (модуля), при котором все сообщения системы выводятся с небольшой ссылкой на форму, которая позволяет быстро отредактировать перевод фразы около этой кнопочки и сохранить перевод в ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Создать на сайте калькулятор стоимости

    Необходимо создать калькулятор рассчета стоимости типографских услуг, подобного типа - http://24print.ru/content/estimates/booklet/ Примерно для 10 наименований продукции (буклеты, визитки и т.д.). Интересуют стоимость и сроки. Спасибо.

    Веб-программирование13 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Написать скрипт

    Есть сайт с прямыми линками на контент. Задача: 1) Скрыть сылки за кнопку и сделать ссылки динамическими. 2) при нажатии на кнопку открывать окно в фоне которое даётся рекламной системой. 3) при повторном нажатии одного и того же пользователя ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Реализация Flash Видеочата

    Требуется реализовать видеочат на Flash и интегрировать его в уже существующую систему. Готовый пример требуемого приложения по ссылке: http://www.ragazzeinvendita.com/webchat_popup_new.php?type=personal Интегрировать требуется в движок от: http://www.videochatscript.com/videochat-script-overview.html Подробности приватным сообщением.

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Задача для квалифицированного мастера по Joomla!

    Срочно нужен человек, способный за небольшой промежуток времени довести до ума небольшой интернет магазин на упомянутой выше системе управления.Писать только людям отвечающим за свои действия-умников,дилетантов и авантюристов призываю проходить мимо. Вознаграждение установите вы, предоплаты не ...

    Joomla
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад