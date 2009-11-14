Скрипт проверки IСQ на invisible, аля inviznet.ru

Необходимо написать на php скрипт проверки аськи на инвиз, как на сайте inviznet.ru. Скрипт должен отправлять специальный пакет на icq клиент, а не работать по web статусу icq.com, т.е нужна работоспобность при глобальном инвизе. Нужен простенький минималистичный дизайн в стиле web 2.0, с возможностью его быстрого редактирования.

Оплата по факту выполнения работы, либо предоплата по получению первых результатов по договоренности, возможна сделка без риска.

P.S. Бюджет не резиновый, предлагайте цены и сроки.