Дизайн прикрутить к движку

Требуется постоянный апгрейд Битрикса.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть дизайн в формате фотошоп (архив) и сверстанный,надо прикрутить его к движку шопскрипт вебасист.знание шоп-скрипта обязательно.
и возможна постоянная работа по доработкам магазина.
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