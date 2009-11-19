Дизайн прикрутить к движку

Всем рекомендую! Дмитрий выполнил поставленные задачи быстро, четко и в срок,остались ОЧЕНЬ довольны! при всем при этом было выполненно не только по ТЗ, но и были исправленны некоторые недоработки .В дальнейшем намерены продолжать работать с ним дальше.