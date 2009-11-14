Приложение для vkontakte.ru

Необходимо создать приложение для сайта vkontakte.ru

Функционал: отображение афиши московских ночных клубов, сама афиша будет браться через rss определенного сайта (можно и другим способом, это как лучше, дешевле и удобнее для приложения)

Примерное оформление есть в psd.

В предложениях обязательно указывайте примерную цену и сроки разрабоки. Без них предложения рассматриваться не будут.