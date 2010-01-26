avtosalons

Вячеслав Новиков avtosalons

 
38 летРоссия/Москва
18 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
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  • Разработать текстовые эффекты на Flash

    Здравствуйте. Требуется разработать систему с помощью которой можно было бы разрабатывать, а потом и показывать различные текстовые эффекты, причем все настройки должны производиться с помощью специальной админки, соответственно, без знания Flash и вообще без установки программы ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Изготовить коммерческую админпанель wordpress

    Требуется изготовить удобную админпанель для темы Wordpress с множеством настроек. Должна быть возможность генерирования кода shortcode при размещении статьи. С помощью shortcode должна быть возможность размещения формы обратной связи, различных кнопочек, выпадающих меню (tabs, toggles), ...

    WordPress
    Системы управления (CMS)нет заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Изменить структуру урлов для движка ShopCMS

    Требуется изменить структуру урлов для движка ShopCMS. По умолчанию, урлы имеют вид www.site.ru/product_81.html. Необходимо, чтобы новые статьи имели вид www.site.ru/81/product_81.html. Где 81 - это уникальный ID. Старые урлы (адреса статей) должны сохраниться, это правило должно ...

    HTML
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Приватный проект для Тюлениной Ольги (Olga_5)

    $50

    Необходимо написать статью на английском языке объемом около 3000 символов на тему underwater digital camera (фотоаппарат для подводной съемки). Важно, чтобы текст был seo-оптимизирован под фразу underwater digital camera. Источник текста - любой на ваш ...

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Увеличение ТиЦ для автосайта

    Требуется увеличение ТиЦ для автомобильного сайта avtovremont(.)ru, сайту полгода. Сейчас ТиЦ 0. Необходим ТиЦ 100 для продажи ссылок. Желательно увеличить ТиЦ так, чтобы в дальнейшем не пришлось платить за поддержания показателей. Но возможно рассмотреть и ...

    Поисковые системы (SEO)1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Изготовление проекта тетрис на деньги

    Требуется программист для изготовления уникального проекта - игры тетрис на деньги. Суть игры будет заключаться в следующем. Первые три игрока, которые наберут наибольшее количество очков за сутки станут победителями. Для участия в игре люди должны зарегистрироваться ...

    HTML
    Сайты «под ключ»4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Система автоматического рерайтинга текстов

    Требуется программист для изготовления уникального проекта - системы для автоматического рерайтинга текстов (т.н. синонимайзер). Главное требование к этой системе - это грамотный, читаемый и уникальный текст на выходе. Я думаю, что если подойти к решению ...

    Прикладное ПО4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Наполнение сайта контентом рерайт - тематика авто

    $120

    Здравствуйте! У меня имеется автомобильный сайт, посвященный ремонту и обслуживанию автомобилей. Сайт недавно появился, поэтому на нем очень мало статей. Мне необходим специалист для наполнения сайта уникальным качественным контентом. Думаю, что разумным вариантом будет качественный ручной ...

    WordPress
    Копирайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Дизайн интерьерных часов

    Здравствуйте! Наша компания решила заняться изготовлением и продажей уникальных интерьерных часов - настенных, напольных и настольных. Нам требуются на удаленную работу дизайнеры для изготовления дизайна интерьерных часов. Задача будет нарисовать внешний вид, а также сделать ...

    3D-графика31 заявка
    Закрыт
    14 лет назад

  • Парсинг поисковых систем Google, Rambler и Yahoo

    Требуется создать систему для парсинга (граббинга) результатов поиска google.ru, rambler.ru, а также ru.Yahoo.com. В результате парсинга полученная информация должна автоматически размещаться у меня на сайте в красиво оформленном виде в указанном мною разделе (см. картинки). ...

    HTML
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Требуется пополнить сайт (WP) контентом с XAP.RU

    Здравствуйте! Требуется пополнение сайта (сателлита), созданного на основе WordPress, уникальным контентом с системы XAP.Ru. Тематика сайта - товары и услуги. На сайте должно быть 160 записей и 20 рубрик. В тексте должны быть расставлены теги ...

    WordPress
    Наполнение сайтов1 заявка
    Закрыт
    14 лет назад

  • Копирайтер для автопортала, статьи на английском

    $450

    Здравствуйте! Автомобильному порталу требуется копирайтер для написания уникальных статей на английском языке об автомобилях. В день нужно писать 3 статьи объемом около 1500 символов каждая (т.е. в целом не более 4500 символов без учета пробелов ...

    Переводы6 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Требуется копирайтер статьи на английском про авто

    $400

    Здравствуйте! Требуется на постоянную удаленную работу копирайтер для составления уникальных статей на английском языке для моего автомобильного портала. Все статьи будут только на автомобильную тему и только на английском языке. Требуется высокое владение английским – ...

    Копирайтинг4 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Уникальные статьи на английском для автопортала

    Здравствуйте! Для моего автопортала требуется копирайтер для написания уникальных статей на английском языке. Статьи на автомобильную тематику. Требуются грамотные статьи, высокий уровень владения английским (грамотно и без ошибок). Статьи небольшие - около 1000 символов. Статьи ...

    Копирайтинг12 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Требуются программисты

    $10000

    Здравствуйте! У меня имеется желание и опыт в сбыте различного программного обеспечения, поэтому я ищу программистов с готовыми разработками под Windows. Обеспечу канал сбыта ПО за определенный процент с каждой продажи (от 20% до 50% в ...

    Прикладное ПО10 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Изготовление скрипта доски объявлений на заказ

    $250

    Мне требуется изготовить на заказ специальный скрипт - аналог доски объявлений. Хочется сразу отметить, что меня не интересуют стандартные скрипты доски объявлений, а требуется скрипт специально разработанный под меня на заказ и с учетом моего ...

    HTML
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Готовое ПО и софт

    $300

    Я заинтересован в приобретении у разработчиков (программистов) различного программного обеспечения для Windows с возможностью дальнейшей перепродажи и присвоения лицензии на мое имя. Требуется передача исходного кода. Язык программирования большого значения не имеет. Программа должна быть ...

    Прикладное ПО33 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Изготовление проекта на основе CMS Битрикс

    Требуется изготовление проекта в интернете на основе продукта Битрикс (редакция Старт). Требуется внедрить в эту систему шаблон http://www.bitrixtemplates.ru/templates/8497.php и сделать небольшие доработки шаблона (изменение надписей, изготовление логотипа и т.д.). В случае необходимости, шаблон и система ...

    PHP
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Увеличить для сайта ТиЦ до 1500 и PR до 5

    $1500

    Мне требуется увеличить с нулевых показателей ТиЦ до 1500 и PR до 5. Такие параметры необходимы для продажи ссылок. Использовать необходимо белые (законные) методы. Склейка строго запрещена. Сколько это будет стоить? Сколько примерно понадобится времени? Оплата ...

    Поисковые системы (SEO)4 заявки
    Закрыт
    16 лет назад
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Отзывы фрилансеров
belarusrulez
37 летБеларусь
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$50
10 баллов
8 лет назад
Требуется наполнить интернет-магазин контентом
проект был чёртикогда ничё не помню уже
Здравствуйте! Исполнитель полностью справился со своей работой, профессионально и оперативно пополнил магазин товарами, создав граббер. Работу выполнил даже раньше, чем обещал. Буду с ним работать и дальше. Рекомендую!
Ответный отзыв
Fint_ru
38 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$35
10 баллов
9 лет назад
Скрипт
Давно не был на сайте, и система требует обязательного отзыва, а я за давностью произошедшего уже и не знаю что написать. Придется оставлять такой отзыв.
Данный программист изготовил мне скрипт в короткие сроки и на профессиональном уровне. Оперативно отвечает на все вопросы. Я доволен!
Ответный отзыв
Tkachenko
35 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$130
10 баллов
10 лет назад
Парсинг поисковых систем Google, Rambler и Yahoo
Все прошло отлично, быстрая оплата, четкое постановление задачи. Рекомендую!
Игорь очень хороший фрилансер, профессионал своего дела. Изготовил, настроил и установил скрипт в день заказа. Днем заказал - вечером скрипт был уже готов. Без проблем вносил изменения в скрипт в соответствии с моими пожеланиями. 10 баллов!
Ответный отзыв
Olga_5
Ольга 
37 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
7 лет назад
$12
10 баллов
13 лет назад
Приватный проект для Тюлениной Ольги (Olga_5)
Вячеслав, спасибо за интересную работу и более чем своевременную оплату! Буду рада продолжить сотрудничество с Вами!
Ольга писала мне статью на английском языке. Она отлично справилась со своей работой, текст хорошего качества, с SEO-оптимизацией. А главное - статья была сделана всего за несколько часов. Рекомендую Ольгу как хорошего исполнителя.
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jfk25
45 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
$250
10 баллов
16 лет назад
Изготовление скрипта доски объявлений на заказ
Хороший заказчик - понятно объясняет свои задачи, всегда на связи. Оплата без задержек.
Очень хороший исполнитель. Выполнил работу качественно и в очень короткий срок. Осуществляет поддержку и после выполнения задания. Рекомендую.
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