avtosalons

Здравствуйте. Требуется разработать систему с помощью которой можно было бы разрабатывать, а потом и показывать различные текстовые эффекты, причем все настройки должны производиться с помощью специальной админки, соответственно, без знания Flash и вообще без установки программы ...
- Веб-программирование1 заявкаЗакрыт12 лет назад
Требуется изготовить удобную админпанель для темы Wordpress с множеством настроек. Должна быть возможность генерирования кода shortcode при размещении статьи. С помощью shortcode должна быть возможность размещения формы обратной связи, различных кнопочек, выпадающих меню (tabs, toggles), ...Системы управления (CMS)нет заявокЗакрыт12 лет назад
Требуется изменить структуру урлов для движка ShopCMS. По умолчанию, урлы имеют вид www.site.ru/product_81.html. Необходимо, чтобы новые статьи имели вид www.site.ru/81/product_81.html. Где 81 - это уникальный ID. Старые урлы (адреса статей) должны сохраниться, это правило должно ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт13 лет назад
- $50
Необходимо написать статью на английском языке объемом около 3000 символов на тему underwater digital camera (фотоаппарат для подводной съемки). Важно, чтобы текст был seo-оптимизирован под фразу underwater digital camera. Источник текста - любой на ваш ...Переводы1 исполнительЗавершен13 лет назад
Требуется увеличение ТиЦ для автомобильного сайта avtovremont(.)ru, сайту полгода. Сейчас ТиЦ 0. Необходим ТиЦ 100 для продажи ссылок. Желательно увеличить ТиЦ так, чтобы в дальнейшем не пришлось платить за поддержания показателей. Но возможно рассмотреть и ...Поисковые системы (SEO)1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Требуется программист для изготовления уникального проекта - игры тетрис на деньги. Суть игры будет заключаться в следующем. Первые три игрока, которые наберут наибольшее количество очков за сутки станут победителями. Для участия в игре люди должны зарегистрироваться ...Сайты «под ключ»4 заявкиЗакрыт13 лет назад
Требуется программист для изготовления уникального проекта - системы для автоматического рерайтинга текстов (т.н. синонимайзер). Главное требование к этой системе - это грамотный, читаемый и уникальный текст на выходе. Я думаю, что если подойти к решению ...Прикладное ПО4 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $120
Здравствуйте! У меня имеется автомобильный сайт, посвященный ремонту и обслуживанию автомобилей. Сайт недавно появился, поэтому на нем очень мало статей. Мне необходим специалист для наполнения сайта уникальным качественным контентом. Думаю, что разумным вариантом будет качественный ручной ...Копирайтинг1 исполнительЗакрыт13 лет назад
Здравствуйте! Наша компания решила заняться изготовлением и продажей уникальных интерьерных часов - настенных, напольных и настольных. Нам требуются на удаленную работу дизайнеры для изготовления дизайна интерьерных часов. Задача будет нарисовать внешний вид, а также сделать ...3D-графика31 заявкаЗакрыт14 лет назад
Требуется создать систему для парсинга (граббинга) результатов поиска google.ru, rambler.ru, а также ru.Yahoo.com. В результате парсинга полученная информация должна автоматически размещаться у меня на сайте в красиво оформленном виде в указанном мною разделе (см. картинки). ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен14 лет назад
Здравствуйте! Требуется пополнение сайта (сателлита), созданного на основе WordPress, уникальным контентом с системы XAP.Ru. Тематика сайта - товары и услуги. На сайте должно быть 160 записей и 20 рубрик. В тексте должны быть расставлены теги ...Наполнение сайтов1 заявкаЗакрыт14 лет назад
- $450
Здравствуйте! Автомобильному порталу требуется копирайтер для написания уникальных статей на английском языке об автомобилях. В день нужно писать 3 статьи объемом около 1500 символов каждая (т.е. в целом не более 4500 символов без учета пробелов ...Переводы6 заявокЗакрыт15 лет назад
- $400
Здравствуйте! Требуется на постоянную удаленную работу копирайтер для составления уникальных статей на английском языке для моего автомобильного портала. Все статьи будут только на автомобильную тему и только на английском языке. Требуется высокое владение английским – ...Копирайтинг4 заявкиЗакрыт15 лет назад
Здравствуйте! Для моего автопортала требуется копирайтер для написания уникальных статей на английском языке. Статьи на автомобильную тематику. Требуются грамотные статьи, высокий уровень владения английским (грамотно и без ошибок). Статьи небольшие - около 1000 символов. Статьи ...Копирайтинг12 заявокЗакрыт15 лет назад
Здравствуйте! Требуется наполнить мой интернет-магазин контентом, создав для этой цели граббер. Бюджет на эту работу - не более 50$.Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен15 лет назад
- $10000
Здравствуйте! У меня имеется желание и опыт в сбыте различного программного обеспечения, поэтому я ищу программистов с готовыми разработками под Windows. Обеспечу канал сбыта ПО за определенный процент с каждой продажи (от 20% до 50% в ...Прикладное ПО10 заявокЗакрыт16 лет назад
- $250
Мне требуется изготовить на заказ специальный скрипт - аналог доски объявлений. Хочется сразу отметить, что меня не интересуют стандартные скрипты доски объявлений, а требуется скрипт специально разработанный под меня на заказ и с учетом моего ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен16 лет назад
- $300
Я заинтересован в приобретении у разработчиков (программистов) различного программного обеспечения для Windows с возможностью дальнейшей перепродажи и присвоения лицензии на мое имя. Требуется передача исходного кода. Язык программирования большого значения не имеет. Программа должна быть ...Прикладное ПО33 заявкиЗакрыт16 лет назад
Требуется изготовление проекта в интернете на основе продукта Битрикс (редакция Старт). Требуется внедрить в эту систему шаблон http://www.bitrixtemplates.ru/templates/8497.php и сделать небольшие доработки шаблона (изменение надписей, изготовление логотипа и т.д.). В случае необходимости, шаблон и система ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт16 лет назад
- $1500
Мне требуется увеличить с нулевых показателей ТиЦ до 1500 и PR до 5. Такие параметры необходимы для продажи ссылок. Использовать необходимо белые (законные) методы. Склейка строго запрещена. Сколько это будет стоить? Сколько примерно понадобится времени? Оплата ...Поисковые системы (SEO)4 заявкиЗакрыт16 лет назад