1С 7.7, 8.1, 8.2 - Конфигурирование, разработка информационных систем.
WEB:
PHP, Mysql, Javascript, AJAX, HTML, CSS
Предпочитаемые CMS: Joomla, Wordpress, DLE
Ответственный подход, преодолею любые трудности, качество и быстрота выполнения работы - главные приемущества.
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Отзывы заказчиков
$1
10 баллов
15 лет назад
JoomlaPHP
Отличный специалист, все чётко и быстро, всем рекомендую.
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