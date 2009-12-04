xprof

Александр xprof

 
40 лет
16 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад

1С 7.7, 8.1, 8.2 - Конфигурирование, разработка информационных систем.

WEB:

PHP, Mysql, Javascript, AJAX, HTML, CSS

Предпочитаемые CMS: Joomla, Wordpress, DLE

Ответственный подход, преодолею любые трудности, качество и быстрота выполнения работы - главные приемущества.

Отзывы заказчиков

MatRUS2
Матвей 
42 года
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$1
10 баллов
15 лет назад
Проблемы после обновления Joomla 1.5
JoomlaPHP
Отличный специалист, все чётко и быстро, всем рекомендую.
Базы данных
нет отзывов
от $20
от 1 дня
нет рейтинга
Прикладное ПО
нет отзывов
от $20
от 1 дня
нет рейтинга
Системное программирование
нет отзывов
от $20
от 1 дня
нет рейтинга