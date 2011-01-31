Здравствуйте всем. Необходимо разработать фирменный стиль сервисного центра по ремонту мобильных устройств - мобильники ноутбуки, кпк, компьютеры и тд.

Начинать придется с чистого листа ибо у меня есть лиш небольшое представление к это все должно выглядеть. Главное что все в светлых тонах, можно холодных можно теплых, мож их сочетание.

От Вас список того что входит в фирменный стиль и цена. Срок особого значения не имеет. Только качество главный фактор.

Для контакта: 1. icq: 424531 2. личка. 3. здесь.

С Уважением Станислав