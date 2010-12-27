Необхідно модернізувати лого, розробити фірмовий стиль (візитка, бланк, сайт) Лого знаходіться у файлі з розширенням аі., на цьому сайті не прікріплюється, можу вислати додатково
Обработка айдентики
Здравствуйте друзья!
Мы открываем новый проект студии и нам необходимо подготовить самостоятельное портфолио на проекте.
Логотипы отобранные есть, но вот не хватает в раздел фирменный стиль и гайдлайн примеров.
Что хотелось бы - взять за основу логотипы, которые у нас существуют и сделать красивые работы, только откинув требования заказчика, вылеты, подготовку под печать, цветокоррекцию и CMYK
Просто сделать веб-фирменный стиль, то что у Вас у многих визуально есть в портфолио.
По вопросу гайда - тут думаю просто надо несколько красивых разворотов с обработкой сделать.
Теперь давайте перейду к примерам:
Можно например как у Журавлев Владимира http://www.weblancer.net/users/optical/portfolio/579142.html#item
Но лучше, как в приложенном файле
Промежуточный вариант - это визуализация на фотографиях
Гайды тоже примерно так же.
Объем 5-6 работ в каждый раздел. Возможно воспользуюсь услугами нескольких исполнителей, дабы ускорить процесс и разнообразить креатив
Хотелось услышать предложение по стоимости, сроку и желательно дать краткое описание, что вы предлагаете, может даже примеры покажите под конкретную задачу :)
Остались вопросы - пишите, постараюсь ответить
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