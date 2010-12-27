Обработка айдентики

  1. Биржа фриланса
  2. Фирменный стиль
Закрыт7 заявок232 просмотра

Здравствуйте друзья!

Мы открываем новый проект студии и нам необходимо подготовить самостоятельное портфолио на проекте.

Логотипы отобранные есть, но вот не хватает в раздел фирменный стиль и гайдлайн примеров.

Что хотелось бы - взять за основу логотипы, которые у нас существуют и сделать красивые работы, только откинув требования заказчика, вылеты, подготовку под печать, цветокоррекцию и CMYK

Просто сделать веб-фирменный стиль, то что у Вас у многих визуально есть в портфолио.

По вопросу гайда - тут думаю просто надо несколько красивых разворотов с обработкой сделать.

Теперь давайте перейду к примерам:

Можно например как у Журавлев Владимира http://www.weblancer.net/users/optical/portfolio/579142.html#item

Но лучше, как в приложенном файле

Промежуточный вариант - это визуализация на фотографиях

Гайды тоже примерно так же.

Объем 5-6 работ в каждый раздел. Возможно воспользуюсь услугами нескольких исполнителей, дабы ускорить процесс и разнообразить креатив

Хотелось услышать предложение по стоимости, сроку и желательно дать краткое описание, что вы предлагаете, может даже примеры покажите под конкретную задачу :)

Остались вопросы - пишите, постараюсь ответить

HTML
14 лет назад
Rusdrive
Андрей 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
14 отзывов

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