Разработка логотипа.

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Фирменный стиль
Завершен73 заявки2932 просмотра
#1$50

Уважаемые, талантливые, трудолюбивые, с Новым Годом!

В очередной раз обращаюсь к вам за помощью.

Дано: Несколько тысячное сообщество людей которым предоставлено право на получение некоего спектра услуг.

Нужно: Разработать концептуальный логотип для сообщества, который станет фирменным стилем.

Требования:

1. Знак должен включать в себя такие символы как:

а) Пирамида

б) Секира (чтоб не мучились, прикрепляю картинку в задание в кривых в архивчике)

в) Цепь

2. Текст:

а) Содружество

б) Comunitate

в) Community

Как толчок для старта предлагаю посмотреть пример группирования символов на всем знакомом элементе долларовой купюры http://www.saintsagainsttyranny.com/back_of_one_dollar.jpg

Примеры мини работ приведите пожалуйста в JPG

Обязательны цветной и черно-белый варианты.

Итоговая работа должна быть в кривых.

14 лет назад
Obsession
40 лет
16 лет в сервисе
Была
2 года назад

Победитель конкурса

jecher
46 лет
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
9 отзывов
14 лет назад
#1

Заявки фрилансеров

jecher
46 лет
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
9 отзывов
14 лет назад
#1

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