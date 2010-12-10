Необходимо создать логотип и на его основе фирменный стиль для существующей event компании бланки А4, папка, визитка, ручка
Нужно разработать логотип+фирменный стиль
Направление деятельности компании:
Построение эффективных команд
Деятельность реализуется в:
1)тренингах командообразования
2)тренингах для команд. Эти тренинги направлены на совершенствование личностных и межличностных навыков – коммуникативной компетенции, управление стрессом, управление конфликтом, мотивационный, позитивная коммуникация, кросс культуральная коммуникация и др
3)организационное консультирование в области НR
4)диагностика команд
Необходимо разработать:
1) лого компании
2) фирменный шрифты (для названия компании, для использования в презентации, для визиток)
3) оформление презентации (дизайн первой и внутренних страниц)
4) визитка
5) 3 вида фирменных листов формата А4 (для фирменного письма, для обложки раздаточных материалов и для фирменных тетрадей для заметок)
6) фирменный сертификат участника (сертификат, награждается.., в том что, она(а) прошла обучение по программе ….. , место для подписи и печати)
7) дизайн гербовой печати
8) дизайн фирменного диска (для записи материалов)
Заявки фрилансеров
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