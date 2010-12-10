Нужно разработать логотип+фирменный стиль

Направление деятельности компании:

Построение эффективных команд

Деятельность реализуется в:

1)тренингах командообразования

2)тренингах для команд. Эти тренинги направлены на совершенствование личностных и межличностных навыков – коммуникативной компетенции, управление стрессом, управление конфликтом, мотивационный, позитивная коммуникация, кросс культуральная коммуникация и др

3)организационное консультирование в области НR

4)диагностика команд

Необходимо разработать:

1) лого компании

2) фирменный шрифты (для названия компании, для использования в презентации, для визиток)

3) оформление презентации (дизайн первой и внутренних страниц)

4) визитка

5) 3 вида фирменных листов формата А4 (для фирменного письма, для обложки раздаточных материалов и для фирменных тетрадей для заметок)

6) фирменный сертификат участника (сертификат, награждается.., в том что, она(а) прошла обучение по программе ….. , место для подписи и печати)

7) дизайн гербовой печати

8) дизайн фирменного диска (для записи материалов)