Разработать логотип и фирменный стиль

$200
  1. Биржа фриланса
  2. Фирменный стиль
Завершен101 заявка5347 просмотров
#1$200

День добрый.

Нужно разработать логотип и фирменный стиль для компании.

Название компании - Транснациональная Трубопроводная Компания.

Сокращенно будет называться ТТК, либо ТнТК, либо ТТК Омега - для разработки логотипа можно использовать эти названия, но сразу скажу, что окончательный вариант сокращения будет известен только в след. году, поэтому, лучше, при создании своих работ сразу нацельтесь на то, чтобы их можно было потом легко отредактировать.

Основная, но не единственная деятельность компании - сварка магистральных газопроводов. В логотипе приветствуется использование труб.

Сайт компании transweld.ru (на текст лучше пока не обращать внимания, т.к. там временная информация)

Фирменный стиль и логотип хотелось бы увидеть в строгом, солидном тоне; в темных, сталистых, не кричащих цветах сочетающихся с дизайном сайта.

Фирменный стиль будет в себя включать:

1 - Визитку

2 - Кубарик

3 - Картонную папку А4

4 - Фирменные бланки

5 - Календарь настольный

6 - Блокнот

7 - Конверт для писем

8 - Конверт для cd дисков

Фирменный стиль будет печататься в полиграфии 50копеек. При разработке работ также стоит учесть и правила для последующей печати http://www.50kopeek.ru/requirements.php

14 лет назад
0n0ff3
37 лет
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Победитель конкурса

zuma
44 года
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
12 отзывов
14 лет назад
#1
Заказывали разработку фирменного стиля. Алексей выполнил всё качественно и в поставленные сроки, прислушался ко всем мелочам и сделал даже больше. Было приятно работать с адекватным и профессиональным человеком. Всем рекомендую!
Приятно было работать, с оплатой без проблем. Рекомендую! Буду рад дальнейшему сотрудничеству!.

Заявки фрилансеров

zuma
44 года
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
12 отзывов
14 лет назад
#1

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