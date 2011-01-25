Компании требуется провести редизайн фирменного стиля, включая логотип. Речь именно о корректировке стиля, без кардинальных изменений.
Разработать логотип и фирменный стиль
День добрый.
Нужно разработать логотип и фирменный стиль для компании.
Название компании - Транснациональная Трубопроводная Компания.
Сокращенно будет называться ТТК, либо ТнТК, либо ТТК Омега - для разработки логотипа можно использовать эти названия, но сразу скажу, что окончательный вариант сокращения будет известен только в след. году, поэтому, лучше, при создании своих работ сразу нацельтесь на то, чтобы их можно было потом легко отредактировать.
Основная, но не единственная деятельность компании - сварка магистральных газопроводов. В логотипе приветствуется использование труб.
Сайт компании transweld.ru (на текст лучше пока не обращать внимания, т.к. там временная информация)
Фирменный стиль и логотип хотелось бы увидеть в строгом, солидном тоне; в темных, сталистых, не кричащих цветах сочетающихся с дизайном сайта.
Фирменный стиль будет в себя включать:
1 - Визитку
2 - Кубарик
3 - Картонную папку А4
4 - Фирменные бланки
5 - Календарь настольный
6 - Блокнот
7 - Конверт для писем
8 - Конверт для cd дисков
Фирменный стиль будет печататься в полиграфии 50копеек. При разработке работ также стоит учесть и правила для последующей печати http://www.50kopeek.ru/requirements.php
Победитель конкурса
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